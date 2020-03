Gand-Wevelgem : Retour en images sur 7 éditions mémorables

Le pionnier Robert Van Eenaeme a gagné en 1935, 1936 et 1945. Il a ainsi ouvert la voie à d’autres champions qui ont pu l’égaler mais ne sont jamais parvenus à le dépasser. On parle de coureurs du calibre de Rik Van Looy (1956, 1957, 1962), Eddy Merckx (1967, 1970, 1973), Mario Cipollini (1992, 1993, 2002), Tom Boonen (2004, 2011, 2012) et Peter Sagan (2013, 2016, 2018). Le record de victoires par nation appartient évidemment à la Belgique avec 49 succès. L’Italie (7) et le Pays-Bas (5) suivent loin derrière.

Ce succès obtenu le 25 mars sera le prélude à deux semaines de folie où il remportera également le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, devenant ainsi le premier coureur de l’histoire à réussir le triplé flandrien. Seul Tom Boonen plusieurs décennies plus tard rééditera cet exploit.

Déjà vainqueur en 1956 et 1957, l’Empereur d’Herentals a définitivement gravé son nom dans l’histoire des Classiques flandriennes en 1962. Vêtu du maillot de champion du monde, il domine la concurrence et termine en solitaire avec 1 : 29 sur Frans Schoubben et Armand Desmet pour s’assurer un troisième succès sur ces routes et égaler Robert Van Eenaeme.

Les deux hommes reviennent rapidement sur Mattan et forment un trio insaisissable. Pris en sandwich par le tandem Mapei, Michaelsen finira par hisser le drapeau blanc face aux attaques répétées de Mattan et Vandenbroucke. Ce dernier placera l’attaque décisive pour arriver en solitaire et décrocher un succès inoubliable pour le public wallon, à jamais attaché à l’image de ce champion qui nous aura quittés trop tôt.

Vandenbroucke a des fourmis dans les jambes et fait le forcing sur le Mont Kemmel en emmenant Dario Pieri dans sa roue. Sa démonstration de force résultera vaine quelques kilomètres plus tard lorsqu’il est revu dans la plaine par les équipes de sprinteurs.

Gand - Wevelgem 2003: Victoire d'Andreas Klier devant Henk Vogels et Tom Boonen qui percute un photographe et chute juste après la ligne d'arrivée. Mario Cipollini est lui disqualifié après avoir lancé deux bidons sur un motard.

Gand-Wevelgem 2003 : Victoire d'Andreas Klier - Gand-Wevelgem 2003 - 23/03/2003 Gand - Wevelgem 2003: Victoire d'Andreas Klier devant Henk Vogels et Tom Boonen qui percute un photographe et chute juste après la ligne d'arrivée. Mario Cipollini est lui disqualifié après avoir lancé deux bidons sur un motard.

Il terminera finalement ce sprint à la 3e position derrière Andreas Klier et Henk Vogels mais c’est l’immédiat après-course qui restera marqué dans son esprit. Au moment de sprinter, Boonen donne un dernier coup de reins sur la ligne d’arrivée mais ne se préoccupe pas des photographes positionnés à proximité. Incapable de freiner, il terminera ces 204 kilomètres éprouvants par une chute spectaculaire et une grosse frayeur.

Retardé par une chute à 40 km de l’arrivée, l’Italien se retrouve isolé en 'chasse-patate' lorsqu’une moto de la Ligue Royale Vélocipédique Belge arrive dans son dos et lui klaxonne pour se frayer un passage. Une manœuvre qui ne plaît pas à Cipollini qui lance violemment ses deux bidons sur le malheureux motard. Incapable de jouer la gagne, il sera disqualifié et mis à l’amende juste après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Capable de gagner trois fois sur ces routes (1992, 1993 et 2002), Mario Cipollini a rangé son costume de sprinteur redoutable lors de l’édition 2003 et a dépoussiéré son côté 'bad boy'.

2005 : Mattan remonte Flecha avec l’aide des motos

La neuvième et dernière victoire de la carrière de Nico Mattan restera assurément la plus marquante de la carrière du coureur d’Izegem. Pas seulement car elle est arrivée à 33 ans dans son épreuve de prédilection mais aussi et surtout pour la façon dont le coureur d’Izegem s’est imposé.

Ce 6 avril 2005, Mattan attire les phares de la course sur son vélo dès les premières phrases cruciales de la course. Sur le Mont Kemmel, c’est lui qui dynamite la course et permet à un groupe de huit coureurs de se détacher. Seul belge présent dans l’échappée, il saisit sa chance pleinement et tente son va-tout à 10 km du terme. Seul face au vent et à la pluie, il semble initialement résister au retour de ses adversaires.

Derrière Juan Antonio Flecha sent le roussi et se lance à sa poursuite. L’atypique espagnol spécialiste des Flandriennes fait rapidement la jonction puis s’isole en tête. La victoire lui semble alors promise mais trois facteurs précipiteront sa défaite : un coup de pédale soudainement plus lourd, un Nico Mattan jusqu’au-boutiste… et des véhicules motorisés qui n’ont rien à faire dans son sillage.

Le dernier kilomètre sera palpitant. Entraîné par l’aspiration des voitures et des motos, Mattan remonte Flecha à toute allure, le dépasse à 250m du but et termine en triomphe devant un public flamand en liesse.

Penaud, Flécha est privé d’une première victoire espagnole sur ces routes. Un honneur qui reviendra à Oscar Freire trois ans plus tard. Entre-temps, Flecha accumulera les podiums dans les courses flandriennes et devra se contenter d’une victoire sur le Circuit Het Nieuwsblad en 2010.