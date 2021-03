Gand - Wevelgem : le classement

Wout van Aert a devancé les Italiens Giacomo Nizzolo et Matteo Trentin sur la ligne d'arrivée de la 83e édition de Gand - Wevelgem dimanche. Le Belge de l'équipe Jumbo-Visma a ainsi signé son premier grand succès sur le sol belge.

Autre Italien dans le top 5, Sonny Colbrelli a pris la 4e place devant Michael Matthews. Battus lors de ce sprint à 7 Stephan Kung et Nathan Van Hooydonck ont terminé quelques mètres plus loin. Pour compléter le top 10, on retrouve Dylan van Baaarle, Anthony Turgis et Gianni Vermeersch.

