Gand – Wevelgem féminin : Un nom inédit au palmarès ? (LIVE vidéo 16h)

Deux anciennes gagnantes sont au départ de la 9e édition de Gand-Wevelgem féminin. Un nouveau viendra-t-il s’inscrire au palmarès de cette course qui sourit presque systématiquement à une sprinteuse ? Réponse à partir de 16h sur Auvio.



Les spécialistes des Flandriennes et les sprinteuses retrouvent un terrain qui convient mieux à leurs qualités. Après les côtes ardennaises, il faudra gravir les bergs flamands dont le terrible Mont Kemmel.



Comme toujours, il faudra se méfier des Néerlandaises. Même si Kirsten Wild, qui détient le record de victoires (2), est forfait de dernière minute en raison d’un test positif au Covid. C’est aussi le cas de toute l’équipe Alé BTC Ljubljana de Marta Bastiannelli, la championne d’Italie et lauréate 2018. La même mésaventure était arrivée à CCC-Liv à la Flèche Brabançonne. Les équipières de Valerie Demey sont cette fois bien là.



Lorena Wiebes, dauphine de Wild l’an dernier, est prête à prendre la relève. Elle pourra en plus compter sur une équipe Sunweb aux multiples cartes (Rivera, Mackaij, Lippert).



Dans une course de mouvements et offensive, Trek-Segafredo aura un rôle à jouer. Lizzie Deignan vient de gagner Liège-Bastogne-Liège, et est en forme. C’est aussi le cas de Grace Brown (Mitchelton-Scott), victorieuse à la Flèche Brabançonne après sa 2e place dans la Doyenne.



Côté belge, on attend Jolien D’hoore, deux fois deuxième dans le passé, et à la tête de l’armada Boels-Dolmans (Pieters, Didriksen, Majerus). On n’oubliera pas Lotte Kopecky (Lotto-Soudal Ladies). La championne de Belgique a accroché son premier bouquet World Tour (au Giro). Elle a franchi un cap et rêve maintenant de briller dans les classiques. Elle est aussi boostée après l’annonce de son transfert chez CCC-Liv la saison prochaine.



Le peloton devrait passer entre les gouttes cet après-midi. La météo annonce un vent trois-quart dos dans le final qui promet un final rapide après l’ascension du Mont Kemmel.