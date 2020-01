Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres pour Viviani, qui visera un titre olympique sur piste

Elia Viviani a entamé sa nouvelle aventure au sein de l’équipe Cofidis, qu’il a rejoint en provenance de Deceuninck-Quick Step. L’Italien de 30 ans, défendra les couleurs de la formation française notamment à Gand-Wevelgem et au Tour des Flandres et visera un titre sur piste aux Mondiaux de Berlin et aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Cofidis a dévoilé vendredi le programme provisoire de Viviani. L’Italien débutera sa saison en Australie, avec le Tour Down Under, la Race Torquay et la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Suivront le Tour d’Oman, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo. En Belgique, Viviani s’alignera aux Trois jours Bruges-La Panne, Gand-Wevelgem, A Travers la Flandre et le Tour des Flandres. Après Eschborn-Francfort, le coureur de Cofidis disputera les Tour d’Italie, de Suisse et de France.

Viviani visera ensuite des succès sur la piste. L’Italien, champion olympique de l’omnium à Rio, veut confirmer son titre à Tokyo, où les Jeux débuteront fin juillet. Avant, fin février, les Mondiaux de Berlin figurent aussi à son programme.