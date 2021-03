Gand-Wevelgem dames : Marianne Vos enrichit son incroyable palmarès, Kopecky 2e - Cyclisme - Gand... L'édition 2021 de Gand-Wevelgem réservé aux dames a souri à Marianne Vos dimanche au terme des 144km au programme marqués par le vent, les pavés, les plugstreets et les bergs. La Néerlandais s'est imposée au sprint devant Lotte Kopecky et a décroché le 233e succès de son impressionnante carrière, le tout premier sur Gand-Wevelgem. Lisa Brennauer a pris la 3e place alors qu'Elisa Balsamo et Marta Bastianelli complètent le top 5. Le gros du peloton a explosé à 37 kilomètres de l'arrivée dans l'ascension du Mont Kemmel, fatale à la tenante du titre Jolien D'Hoore. Elisa Longo Borghini et Katarzyna Niewiadoma ont alors pris quelques longueurs d'avance avant qu'un groupe de dames fortes se reconstitue quelques kilomètres plus loin. Un petit peloton qui s'est ultérieurement scindé à 21 km du terme avec un coup de bordure lancé par l'équipe Trek. Deux kilomètres plus loin, les Italiens Elisa Longo Borghini et Soraya Paladin ont tenté leur va-tout et ont longtemps prétendu à la victoire. Elles ont finalement été reprises à 300m du but pour laisser place au sprint royal de Vos.