Gala du Sport 2020 : Van Aert et Meesseman récompensés, les Belgian Cats et leur coach également

Les titres de Sportif, Sportive, Paralympique, Coach, Espoir et Equipe de l'année étaient remis ce vendredi en fin d'après-midi lors du Gala du Sport 2020. Les "heureux élus" ont été choisis par l'ensemble des journalistes de la Presse sportive mais également par d'anciens lauréats. Emma Meesseman et Wout Van Aert ont succédé à Nina Derwael et Remco Evenepoel en tant que Sportive et Sportif de l'année. Le basket féminin a été véritablement plébiscité.

Le titre de sportif paralympique de l'année a été remis à Joachim Gérard pour la deuxième année consécutive.

Le titre de coach de l'année a été remis à Philip Mestdagh, entraîneur des Belgian Cats.

En ce qui concerne celui d'Espoir de l'année, c'est Charles de Ketelaere, joueur du Club de Bruges qui a reçu la distinction.

Ce sont les Belgian Cats qui ont été désignées Equipe de l'année avec une double récompense donc pour le basket féminin du pays!

La sportive de l'année n'est autre qu'Emma Meesseman, qui n'a pu être présente lors du gala, elle était représentée par sa maman.

Celui-ci s'est terminé par la récompense du sportif de l'année, et c'est Wout Van Aert le grand vainqueur cette année!