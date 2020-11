Gala du Flandrien : Wout van Aert principal candidat à sa propre succession

Wout van Aert est le principal candidat à sa succession au palmarès du trophée du Flandrien, récompensant le meilleur coureur cycliste belge de la saison. Organisateur du scrutin, le journal Het Nieuwsblad a dévoilé ce vendredi la liste des cinq nominés, qui se compose, outre de van Aert, de Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Philipsen et Tim Wellens.

Wout van Aert a remporté en 2020 Milan-Sanremo, les Strade Bianche, deux étapes du Tour de France, une étape du Critérium du Dauphiné et le titre national du contre-la-montre. Il a aussi décroché deux médailles d'argent aux Mondiaux d'Imola, dans le chrono et la course sur route, et terminé deuxième du Tour des Flandres. Cette moisson de résultats lui a déjà valu de remporter le Trophée National du Mérite Sportif jeudi.

Shari Bossuyt, Sanne Cant, Jolien D'Hoore, Lotte Kopecky et Jesse Vandenbulcke sont nominés pour le Trophée de la Flandrienne 2020.

Un jury d'experts a désigné les cinq finalistes, qui seront élus par les coureurs professionnels belges. Le nom des lauréats sera connu le 27 novembre. Cette année, il n'y aura de soirée de gala, en raison de la crise sanitaire.