Fuglsang sur le Tour de France et sur le 'Ronde', Vlasov au Giro

La formation Astana-Premier Tech sera emmenée en 2021 par le Danois Jakob Fuglsang, le Kazakh Alexey Lutsenko, l'Espagnol Ion Izagirre et le Russe Aleksandr Vlasov. Ce dernier disputera le Tour d'Italie tandis que les trois premiers cités participeront au Tour de France. Fuglsang et Lutsenko effectueront leur retour au Tour des Flandres. C'est ce que l'équipe a annoncé dimanche.

Ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Jakob Fuglsang entamera sa saison à la Ruta del Sol avant de prendre la direction de l'Italie, où il commencera sa préparation en vue des Ardennaises. Une préparation qui le fera passer par le Tour des Flandres, où il n'est venu qu'une fois, en 2016 (25e), et le Tour du Pays basque. Le Danois prendra part au Tour de France et aux Jeux Olympiques, où il visera l'or, lui qui avait décroché l'argent à Rio 2016, devancé par Greg Van Avermaet.

Alexey Lutsenko commencera sa saison au Tour de la Provence avant d'enchaîner avec le Tour des Emirats arabes unis et Milan-Sanremo. Il disputera les classiques des pavés, l'E3, Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres, ainsi que l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège. Le Tour de France et les Jeux Olympiques figurent également au menu de sa saison.

