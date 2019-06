Fuglsang remporte son 2e Dauphiné, la dernière étape pour Van Baarle, Teuns 6e du général - © Tous droits réservés

Fuglsang remporte son 2e Dauphiné, la dernière étape pour Van Baarle - Cyclisme - Critérium du... Le Danois Jakob Fuglsang (Astana) a remporté la 71e édition du Critérium du Dauphiné dimanche au terme de la dernière étape montagneuse entre Cluses et Champéry (113,5 km). La victoire du jour est revenue à Dylan van Baarle (Ineos) qui s’est montré le plus résistant pour franchir cette étape aux 7 cols. Le Néerlandais a mené à bien une échappée de 13 coureurs partie en début d’étape et conclue par un sprint à deux entre le coureur d’Ineos et l’Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott).