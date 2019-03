Fuglsang dédie sa victoire d'étape à Scarponi

Jakob Fuglsang (Astana) a dû se contenter de la deuxième place lors des Strade Bianche derrière Julian Alaphilippe mais il s'est montré le plus fort dimanche lors de la 5e étape de Tirreno-Adriatico. "Je dédie la victoire à Michele Scarponie", a-t-il déclaré à l'issue de la course.

"Je me suis déjà dit samedi que je voulais gagner une étape pour Scarponi. On m'a dit qu'il avait gagné le Tirreno il y a dix ans (en 2009). Samedi, sa femme était également présente au départ et cela m'a motivé. C'était sa course favorite et nous avons roulé sur ses routes. Je voulais donc faire quelque chose de spécial. Il faut beaucoup de courage et de chance pour attaquer de loin et gagner. Je suis content d'avoir réussi. Il nous manque toujours dans l'équipe, il reste dans nos pensées, c'était un si bon coéquipier et une si bonne personne."

Fugslang a déjà remporté cette saison la Ruta del Sol, mais pense qu'il a peu de chances de remporter la victoire finale dans le Tirreno, malgré sa troisième place actuelle, à 35 secondes d'Adam Yates. "Je dois encore faire un très bon contre-la-montre pour garder ma place sur le podium." Tom Dumoulin, quatrième, se situe actuellement à 1:20 du Danois.

Adam Yates, lui, a pris seize secondes d'avance en plus sur Primoz Roglic dimanche et deux secondes de bonification. L'avance du coureur de Mitchelton-Scott est donc actuellement de 25 secondes. "J'aurais préféré une avance de 45 secondes. 25 au compteur, c'est serré", a déclaré le Britannique après la course.

Lundi aura lieu une étape pour les sprinteurs. Mardi, il sera alors l'heure du contre-la-montre de dix kilomètres pour la dernière étape. "L'année dernière, j'ai perdu 36 secondes sur Primoz. Ce ne sera pas différent maintenant. C'est un contre-la-montre plat, il a un avantage. Primoz est un super coureur de contre-la-montre et pas moi sur ce genre de parcours sans la moindre ascension. Je vais faire de mon mieux, mais je ne pense pas que 25 secondes suffiront.

Roglic, pour sa part, a donné une moins bonne impression dimanche en laissant partir Yates dans les derniers kilomètres. "C'était une étape difficile et une fin difficile. J'ai tout donné mais je ne pouvais pas aller plus vite", a expliqué le Slovène. "Yates était trop fort. Je ne peux pas m'en vouloir. Je ferai de mon mieux pour gagner les prochaines étapes. Cela va être difficile, mais ce n'est pas impossible non plus."