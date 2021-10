Froome, Pinot, Fuglsang, Hindley et quelques Belges : ces 15 coureurs qui sont passés à côté de leur saison

Tim Wellens a de très bonnes sensations avant le Circuit Het Nieuwsblad - Cyclisme - Circuit Het... Tim Wellens ne se contentera en revanche pas d’une bonne prestation ou d’un top 10. Le Trudonnaire est en forme et compte bien concrétiser après avoir remporté une étape et le classement final du Tour de Bessèges. "Ma forme est 'tip-top'. Au Tour de la Provence, j’ai arrêté car je ne me sentais pas 100% en ordre. Je sentais que ça ne servait pas à grand-chose de terminer la course. J’ai préféré abandonner et bien me préparer pour la période qui arrive. J’ai donc su bien m’entraîner et j’ai l’impression que je suis prêt pour demain." Wellens pense lui aussi que la qualité du collectif sera un plus. "Demain, on sera là à deux avec Philippe. On sera présents dans le final. Je me sens très bien à l’entraînement et j’ai fait tout ce que je devais faire. Le reste de l’équipe est au point aussi. Il y a beaucoup de jeunes ambitieux qui peuvent bien faire."