Froome peut-il devenir plus grand que Merckx ? Sylvan Adams, patron d'Israël Start-Up Nation, le pense

C’est la grande information de la semaine sur 'Radio Peloton', Chris Froome va quitter Ineos en fin de saison pour rejoindre Israël Start-Up Nation. Un transfert qui exalte le patron de la formation israélienne, Sylvan Adams . Selon lui, Chris Froome peut devenir un plus grand coureur qu’ Eddy Merckx . Sylvan Adams est un passionné de cyclisme et il s’emploie à organiser une véritable révolution du deux-roues dans son pays. C’est lui qui a fait venir le Tour d’Italie 2018 en Israël. Il est prêt à investir beaucoup d’argent pour amener son équipe vers les sommets, en témoigne donc le transfert du quadruple vainqueur du Tour de France. Et en l’engageant, il voit grand.

Le discours de Sylvan Adams gagne en intensité et en ambition quand il se lance dans une comparaison avec Eddy Merckx. "Chris Froome peut se rapprocher des 11 victoires d’Eddy Merckx sur les grands tours (NDLR : 5 Tour de France, 5 Tour d’Italie et 1 Tour d’Espagne. Froome est lui à 7 victoires : 4 Tour de France, 1 Tour d’Italie et 2 Tour d’Espagne). S’il y arrive, il faudra reconsidérer qui est le meilleur coureur de tous les temps. Désolé la Belgique !".

Même si Chris Froome semble glisser vers la pente descendante (la faute à son grave accident sur le Dauphiné 2019 et à un compteur qui affiche… 35 ans), Sylvan Adams croit toujours en lui. "Il a commencé sa carrière de coureur tardivement, il en a donc encore beaucoup dans le réservoir ! On a examiné et analysé de près ses valeurs et ses capacités. Il a encore le feu sacré, donc je crois qu’il peut encore décrocher de grandes victoires", explique encore Sylvan Adams.