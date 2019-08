Frederik Frison prolonge de deux ans chez Lotto Soudal

Frederik Frison, 27 ans, portera les couleurs de l'équipe belge Lotto Soudal jusqu'au terme de la saison cycliste 2021. La formation WorldTour l'a annoncé mardi.

Frison est passé professionnel en 2016 chez Lotto Soudal, faisant le saut en provenance de l'équipe U23. Depuis lors, il a disputé le Tour d'Italie 2018 et a notamment terminé 3e de la Primus Classic 2018 et 7e du Samyn 2017. Habituel gregario, il n'a encore jamais levé les bras.

"Rester chez Lotto Soudal a été une décision facile à prendre car je me sens très bien dans cette équipe et j'y connais mon rôle. Je suis un gros rouleur et prendre les commandes du peloton pour mes leaders me convient très bien. Et quand ils prestent bien, comme Caleb Ewan par exemple, c'est une vraie source de satisfaction", a déclaré Frison.

Malade, le coureur belge a dû faire l'impasse sur la Cyclassics à Hambourg le weekend dernier mais espère "retrouver de bonnes sensations" au Tour d'Allemagne (29/08-01/09).