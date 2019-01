Frederik Backaert prolonge chez Wanty-Gobert

Frederik Backaert a prolongé son contrat avec Wanty-Gobert, a annoncé dimanche la formation belge. L'effectif de 21 coureurs de l'équipe continentale professionnelle pour la saison 2019 est désormais bouclé.

Backaert, 28 ans, évolue chez Wanty-Gobert depuis 2014. Vainqueur d'une étape au Tour d'Autriche 2016, le citoyen de Brakel a notamment terminé 9e du Samyn et 15e du GP E3 en 2018.

"C'est un soulagement de pouvoir prolonger chez Wanty-Gobert. Mais je suis toujours resté confiant et motivé, donc j'ai déjà entamé ma préparation depuis plusieurs semaines", a confié Backaert. "J'ai la ferme volonté de me montrer sur les classiques pavées et décrocher mon ticket pour le Tour de France. Je pense aussi au Championnat de Belgique dont la partie en ligne emprunte quelques secteurs pavés de ma région, autour de Brakel."

Pour le directeur sportif Hilaire Van der Schueren, "Backaert restera un élément important en vue des classiques pavées." Van der Schueren compte sur Backaert dès le week-end d'ouverture, sur le Circuit Het Nieuwsblad et le GP Samyn. "Notre groupe des Flandriennes s'est renforcé avec les venues d'Aimé De Gendt et Loïc Vliegen, ce qui offre un collectif plus large pour les pavés. Avec 21 coureurs, notre recrutement est bouclé. Cela nous permettra d'être compétitif sur deux programmes et de collecter des points UCI tout au long de la saison", a conclu le directeur sportif.