France ou Italie pour les mondiaux?

Alors que le Tour de France bat son plein, les pontes de l'UCI (Union cycliste internationale) doivent communiquer ce mercredi la candidature retenue pour l'organisation des mondiaux 2020 (24-27 septembre). Pour rappel, les championnats du monde devaient se tenir à Aigle-Martigny en Suisse mais, crise sanitaire oblige, les organisateurs ont dû y renoncer.

Pour prendre le relais suisse, deux pays sont sortis du bois: La France et l'Italie. Et, au jeu des pronostics, l'hexagone semble tenir la corde. Avec une arrivée au sommet de la Planche des belles filles, le circuit de la Haute-Saône (Région Bourgogne-Franche Comté) répond en tout cas à la volonté de l'UCI d'offrir un parcours montagneux en 2020. De plus, le mont vosgien sera le théâtre de la 20ème étape (Contre-la-montre) de la Grande Boucle et serait donc déjà en place pour les mondiaux dans la foulée.

Coté italien, les Abruzzes (Alba Adriatica), la Toscane (Peccioli-Pontedera), Varèsele et le circuit d'Imola se sont portés candidats. Habitué aux bolides, le dernier nommé pourrait s'avérer un concurrent de choix grâce à des infrastructures déjà présentes sur le circuit.

Le programme du Mondial 2020 sera quoiqu'il arrive réduit aux épreuves élites (contre-la-montre et épreuve en ligne). Les catégories juniors et espoirs n'auront pas de championnat du monde cette année.