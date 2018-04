Fraile règle Colbrelli et enlève la 1ère étape en Romandie

Omar Fraile (Astana) a remporté au sprint la 1ère étape en ligne du Tour de Romandie, disputée entre Fribourg et Delémont sur 166,6 kilomètres d’un parcours accidenté. Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) est le nouveau leader.



L'Espagnol s'est montré le plus rapide et a devancé l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) et le Portugais Rui Costa (UAE Emirates). Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) est 8e et premier Belge.



Fraile enlève son cinquième succès professionnel, le deuxième cette saison. Il avait levé les bras lors de la 5e étape du Tour du Pays Basque.



Rémy Mertz (Lotto-Soudal), Alexis Gougeard (Ag2r-La Mondiale), Marco Minaard (Wanty-Groupe Gobert), Antoine Duschesne (Groupama-FDJ) et William Clarke (EF Drapac) ont animé l'étape. Le Français d'Ag2r-La Mondiale a été le dernier à résister. Il a été repris à deux kilomètres de la ligne.

Matthews ne figurait pas dans le premier groupe formé par une cinquantaine de coureurs et perd son maillot de leader. Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) est le nouveau leader du général. Le Slovène, troisième mardi, devance l'Australien Rohan Dennis (BMC), qui se trouve dans le même temps que lui. Le Britannique Geraint Thomas (Sky) est troisième à 4 secondes.



Le Tour de Romandie se poursuit ce jeudi. Le peloton prendra la direction d'Yverdon-les-Bains. Deux cols et 173,9 kilomètres seront au menu des coureurs.