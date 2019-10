Fractures multiples pour Alvaro Hodeg, lourdement tombé au Tour de l'Eurometropole - © Tous droits réservés

Victoire belge sur l'Eurometropole Tour grâce à Allegaert, le plus costaud d'un sprint haletant -... Victoire belge sur les routes de l’Eurometropole Tour ce samedi ! Piet Allegaert s’est montré le plus solide au sprint et s’impose devant Sénéchal et Stuyven. Il succède ainsi au palmarès à Mads Pedersen, le tout récent champion du monde qui a abandonné aujourd’hui.