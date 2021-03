Fracture du poignet pour Fernando Gaviria, tombé sur les routes du Grand Prix de l'E3

Grand Prix E3 2021 : Victoire de Kasper Asgreen - Grand Prix E3 2021 - 26/03/2021 Le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step) a remporté en solitaire ce vendredi, au terme d'une course très spectaculaire, la 64ème édition du Grand Prix de l'E3. L'une des quatre cartouches du Wolfpack (avec Zdenek Stybar, Yves Lampaert et Florian Sénéchal), qui a placé son attaque décisive à cinq kilomètres de l'arrivée après avoir auparavant passé 55 kilomètres seul en tête, a devancé de quinze secondes son coéquipier Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).