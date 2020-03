Fracture de la clavicule pour Bert Van Lerberghe au Grand Prix Samyn

Hofstetter remporte le GP Samyn, Aimé de Gendt deuxième - GP Samyn 2020 - 03/03/2020 Hugo Hofstetter (Israel - Start Up Nation) a enlevé le 52e Grand Prix Samyn (1.1), course, d'ouverture du calendrier professionnel en Wallonie. Il a devancé notre compatriote Aimé De Gendt (Circus-Wanty Gobert) et David Dekker (Seg Racing Academy) dans un sprint en petit comité. Le Français c'est tout simplement montré le plus véloce dans les derniers mètres. Il a produit son effort au bon moment et s'est imposé facilement. A peine la ligne franchie, il a laissé explosé sa joie avant d'être rattrapé par l'émotion. Il n'a pu retenir ses larmes.