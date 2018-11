Fortuneo-Samsic change de nom et vise le WorldTour

L'équipe Fortuneo-Samsic, dont les chefs de file sont le sprinter allemand André Greipel et le grimpeur français Warren Barguil, change de nom à partir de 2019 pour s'appeler Arkéa-Samsic.

Arkéa "qui entend renforcer sa notoriété de marque", succède à sa filiale de banque en ligne Fortuneo, en devenant co-sponsor de l'équipe bretonne, a en effet annoncé mardi le groupe de banque-assurance coopératif et mutualiste (10.000 salariés, 4,4 millions de clients, 132 milliards d'euros de bilan).

"On veut grandir et fédérer autour de notre projet WorldTour", a précisé le manager général de l'équipe qui évolue au niveau Continental Pro (2e division), Emmanuel Hubert.

"Le World Tour doit maintenant arriver très très vite", a en effet annoncé ce dernier. "Dès 2020. Je déposerai notre dossier au premier semestre 2019. Je sais qu'on ne sera pas promu sur la base d'une saison comme celle de 2018 (2 victoires, ndlr), mais j'y crois..."

L'équipe française, dont la participation au prochain Tour de France dépend en attendant d'une invitation, a recruté à l'intersaison Greipel (Lotto Soudal), un habitué des succès d'étape au sprint dans les grands tours.

Elle a modifié aussi la hiérarchie de son staff et confié la responsabilité sportive à Yvon Ledanois, l'ancien directeur sportif de la Caisse d'Epargne et de BMC qui a rejoint le groupe voici un an.

Comme Samsic, l'autre sponsor principal, Arkéa s'est engagée jusqu'en 2021. Fortunéo, pour mémoire, était arrivé en 2016.