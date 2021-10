Florian Vermeersch, un cycliste pas comme les autres : Universitaire, conseiller communal et ancien cyclocrossman

Sonny Colbrelli émerge d’un Enfer du nord légendaire, Vermeersch héroïque 2e - Paris-Roubaix... Sonny Colbrelli a remporté une 118e édition dantesque de Paris-Roubaix. Le vent, la pluie et la boue ont rendu les pavés glissants et ont corsé la difficulté d’une course déjà éprouvante. L’Italien s’est montré le plus fort dans un sprint à trois sur le Vélodrome. Florian Vermeersch et Mathieu Van der Poel ont pris les 2e et 3e places. Trois coureurs qui découvraient l’Enfer du Nord.

De bons résultats dès son premier mois chez les professionnels

Florian Vermeersch © Belga Après son abandon sur les Strade Bianche le 1er août 2020, Florian Vermeersch s'illustre sur les routes belges quelques jours plus tard en finissant à la cinquième place du Championnat de Belgique du contre-la-montre et quatrième de Paris-Bruxelles. En octobre, il est dans le coup dès sa première Flandrienne (treizième de Gand-Wevelgem), mais il ne voit pas l'arrivée de son premier Tour des Flandres. Cette saison, ses premières classiques printanières ne se déroulent pas comme il l'aurait souhaité : il est contraint d'abandonner à de nombreuses reprises (Het Nieuwsblad, Kuurne, Gand-Wevelgem, Tour des Flandres...) et aborde la deuxième partie de saison avec un sentiment de revanche, et pas forcément là où on l'attend : fin juillet, Florian Vermeersch remporte le classement de... meilleur grimpeur du Tour de Wallonie ! Après son premier Grand Tour, la Vuelta, il décroche la médaille de bronze lors des Mondiaux de contre-la-montre U23 avant de réaliser, quinze jours plus tard, un grand numéro sur les pavés de Paris-Roubaix.

"Sur des petites bosses et sous la pluie, je me sens bien !"

Le jeune Florian Vermeersch, Champion de Belgique de cyclocross en 2015 © DAVID STOCKMAN - BELGA En 2020, pendant le lockdown, Florian Vermeersch n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Car il est du genre... hyperactif : il est cycliste professionnel, mais aussi étudiant - à temps partiel - en Histoire à l'Université de Gand et conseiller communal à Lochristi, qui est tout de même une localité de plus de 20.000 habitants. "J'ai trouvé un bon équilibre entre ces trois activités, dévoilait en juin 2020 Florian Vermeersch à nos confrères de Sporza. Maintenant que je suis professionnel, ce sera peut-être plus compliqué, on verra ! On peut me décrire comme un Flandrien, car je ne serai jamais un pur grimpeur. Je ne suis pas un poids plume, mais sur des petites bosses, où il faut du punch et de la puissance, je me sens bien ! Si le parcours est bosselé et qu'en plus, la pluie donne encore une autre dimension à la course, je peux tirer mon épingle du jeu. J'ai aussi un bon sprint, je sais que je peux faire parler ma pointe de vitesse dans un petit groupe. Quand toutes ces conditions sont réunies, je me sens comme un poisson dans l'eau." Sacré - sous la pluie ! - Champion de Belgique chez les Espoirs à Habay-la-Neuve le 17 août 2019 (avec près de deux minutes d'avance sur ses plus proches poursuivants, Gilles De Wilde et Sébastien Grignard), Florian Vermeersch a également été un excellent cyclocrossman avant de se consacrer pleinement au cyclisme sur route. De quoi expliquer, sans doute, son aisance sur les pavés dimanche...