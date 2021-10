Florian Vermeersch, battu au sprint après un Paris-Roubaix héroïque : "On n’aime jamais perdre de cette manière"

On ne peut pas vraiment dire que les téléspectateurs ont découvert son visage tant la boue le recouvrait. Mais Florian Vermeersch a crevé l’écran dans un Paris-Roubaix de légende qu’il a terminé à la deuxième place après avoir passé toute la journée à l’avant de la course. A 22 ans, le gamin, révélation de cette 118e édition, a du cran. Une fois les derniers secteurs pavés passés, c’est lui qui a tenté sa chance. C’est encore lui qui a lancé le sprint sur le Vélodrome. Il reviendra dans l’Enfer du Nord, c’est certain.



"Les pavés étaient très glissants. Je me suis fait une belle frayeur, il fallait être attentif toute la journée. Malgré cela ça a été une journée fantastique. Tout s’est passé comme je pouvais l’espérer. C’est fantastique d’avoir pu disputer la finale mais c’est 2e place a quand même un goût amer. Je suis fier de ma prestation mais je suis aussi extrêmement déçu parce que c’était très serré à la fin. On n’aime jamais perdre de cette manière. Je n’ai pas de regrets. Je pense que j’ai fait la course parfaite. J’ai lancé le sprint au bon moment. Mais à la fin, j’ai eu des crampes. J’ai dû me rasseoir sur la selle et c’était fini. Je reviendrai avec plaisir l’année prochaine. Mais d’abord, je vais essayer der profiter de ce résultat."

