Flèche Wallonne : Tim Wellens leader d'une formation Lotto Soudal 100 % belge

7ème étape : Nice > Nice : Victoire de Tim Wellens - Paris-Nice 2016 - 13/03/2016 Tim Wellens a gagné, ce dimanche, la septième et dernière étape de Paris-Nice, courue dans les alentours de Nice (141 km). Le Belge de la Lotto-Soudal devance l'Espagnol Alberto Contador (Tinkoff) et l'Australien Richie Porte (BMC Racing team). Geraint Thomas remporte Paris-Nice avec 4 secondes d'avance sur Alberto Contador et 12 secondes sur Richie Porte. Tim Wellens, premier belge au classement général, prend la 14ème position à 3'21 du Gallois.