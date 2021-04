Flèche wallonne : Qui pourra faire échec à la reine Van der Breggen ?

La 24e édition de la Flèche wallonne est aussi la dernière apparition à Huy de la maîtresse des lieux. Anna Van der Breggen quittera les pelotons en fin de saison mais elle compte bien encore étoffer son imposant palmarès d’ici là. La course sera à suivre en direct vidéo sur Tipik, Auvio et RTBF. be/sport dès 11h05.

Aussi solide et impressionnant que le fort voisin, Anna Van der Breggen règne sans partage sur la cité hutoise depuis six ans. Dès que les pourcentages effrayants du Mur de Huy se présentent sous ses roues. Elle est absolument imbattable. Ce final brutal est taillé pour ses qualités : son explosivité dans les pentes raides, sa capacité à repousser le seuil de la douleur à ne pas faiblir quand l’acide lactique vient tétaniser les jambes de ses adversaires



Elles sont nombreuses à avoir essayé de la détrôner mais rien n’y a fait. Depuis sa prise de pouvoir en avril 2015, elle ne lâche plus la couronne.



Jusqu’à l’an dernier, on pouvait croire que c’était dans la date, toute proche de son anniversaire (18 avril) que résidait son secret. Mais le cru covidé de 2020 et le report de la Flèche à l’automne n’ont pas eu de prise sur sa domination. VDB, maillot arc-en-ciel sur le dos, a décoché sa sixième Flèche. Mieux que les cinq succès de Vos, plus fort que les cinq succès de Valverde. Il n’y a plus de doute, il n’y a qu’une reine à Huy et elle se prénomme Anna.



La souveraine n’a peut-être jamais semblé aussi accessible. Un refroidissement est venu gripper la belle mécanique de la double championne du monde. Elle a renoncé à la Flèche Brabançonne avant de servir les intérêts de son équipe à l’Amstel (53e). L’approche du circuit local (emprunté à une seule reprise) a été remodelée et corsée par l’organisation avec les côtes de Thon, de Groynne, de Haut Bois et de Gives. Après cet apéritif en quatre temps, le Mur de Huy, la côte d’Ereffe, le Chemins de Gueuses seront au menu. Avant une deuxième ascension du Mur en désert.



De quoi aiguiser l’appétit des prétendantes. Annemiek Van Vleuten rêve d’un premier bouquet au sommet du Mur. Marianne Vos, abonnée au Top 10 en bord Meuse et de retour à son meilleur niveau, peut espérer revenir à hauteur de sa compatriote aux nombres de victoires. La jeune garde, menée par son équipière Demi Vollering et la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig, peut croire que son heure est venue.



Lancée dans la dernière ligne droite de sa carrière, Van der Breggen peut-elle écrire une page de plus de sa légende hutoise ?



Sa magie opérera-t-elle encore une fois sur le tortueux chemin des Chapelles ? Une dernière fois ?