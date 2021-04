Flèche Wallonne : Mauri Vansevenant s'est une nouvelle fois mis en évidence : "J'ai fait de mon mieux"

Mauri Vansevenant s’est une nouvelle fois montré mercredi sur la Flèche Wallonne en aidant son équipier Julian Alaphilippe à décrocher la victoire au sommet du Mur de Huy.

"Fantastique", a réagi Vansevenant après la course qu’il a terminé à la 27e place, 2e Belge. "Cela doit faire du bien à Julian. Je pense que c’était le plus fort aujourd’hui (mercredi, ndlr.). Il s’est montré le plus fort au sommet et mérite de gagner."

Du haut de ses 21 ans, Vansevenant avait un rôle libre et a même tenté sa chance après le deuxième passage dans le Mur de Huy à 32 kilomètres de l’arrivée. "Le tempo était très élevé et c’était difficile de forcer quelque chose. J’ai pu me montrer et j’aurais espéré partir lors de l’attaque avec Geschke mais je sentais que le reste du groupe ne voulait pas. Finalement, tout s’est joué sur le mur de Huy comme prévu."

"Au pied de la montée, j’étais juste derrière les dix premiers", a-t-il ajouté. "J’ai essayé de remonter mais j’ai perdu de l’énergie en vue du sprint. Je savais que le Mur de Huy n’était pas fait pour moi car il faut être très explosif. Mais j’ai fait de mon mieux et c’est le plus important."

Le Flandrien ne sera pas au départ de Liège-Bastogne-Liège dimanche mais participera au Tour de Romandie qui débute mardi. "Si je fais un bon chrono, je viserai le général. Dans le cas contraire, je viserai une victoire d’étape. Après, je prendrai quelques semaines de repos."