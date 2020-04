Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, Cadel Evans et Alejandro Valverde - © Belga - RTBF

Flèche Wallonne : Les dix dernières ascensions finales du Mur de Huy compilées en une vidéo -... Le Mur de Huy, c'est 1300 mètres d'ascension (si on prend comme point de départ l'Avenue du Condroz, cent mètres après le rond-point en face de l'église Saint-Rémy, et non le début du Chemin des Chapelles), une pente moyenne de 9,6% - avec un pic à 26% d'inclinaison à la corde du virage Claudy Criquielion -, et 121 mètres de dénivelé. Lors de l'ascension finale de la Flèche Wallonne, les meilleurs puncheurs mettent un peu moins de trois minutes à gravir ces 1300 mètres, à une vitesse moyenne estimée entre 20 et 22 km/h en fonction du déroulement de la course. Dans cette vidéo, nous avons compilé la dernière montée du Mur de Huy des dix dernières éditions de la Flèche. Frissons garantis !