Flèche Wallonne : le classsement complet

Classement de la 85e édition de la Flèche Wallonne (WorldTour) disputée mercredi sur 193,6 km :

1 . Julian Alaphilippe (Fra) les 193,6 en 4h36:25

2 . Primož Roglic (Sln)

3 . Alejandro Valverde (Esp) à 0:06.

4 . Michael Woods (Can) 0:08. ; 5 . Warren Barguil (Fra) 11. ; 6 . Tom Pidcock (G-B) ; 7 . David Gaudu (Fra) ; 8 . Esteban Chaves (Col) ; 9 . Richard Carapaz (Equ) ; 10 . Maximilian Schachmann (All) 16. ; 11 . Bauke Mollema (P-B) ; 12 . Ben Tulett (G-B) ; 13 . Alex Aranburu (Esp) ; 14 . Quinten Hermans (Bel) ; 15 . Patrick Konrad (Aut) ; 16 . Guillaume Martin (Fra) ; 17 . Jakob Fuglsang (Dan) 19. ; 18 . Benoît Cosnefroy (Fra) 21. ; 19 . Jack Haig (Aus) ; 20 . Adam Yates (G-B) 27.; 21 . Michael Matthews (Aus) 28 ; 22 . Wout Poels (P-B) 32 ; 23 . Michal Kwiatkowski (Pol) ; 24 . Marco Brenner (All) 36 ; 25 . Kristian Sbaragli (Ita) ; 26 . Mauro Finetto (Ita) ; 27 . Mauri Vansevenant (Bel) ; 28 . Sergio Henao (Col) ; 29 . Jesús Herrada (Esp) 0:40 ; 30 . Nicola Conci (Ita) ; 31 . Krists Neilands (Let) 0:42 ; 32 . Dylan Teuns (Bel) ; 33 . Aurélien Paret-Peintre (Fra) ; 34 . Fernando Barceló (Esp) ; 35 . Simon Carr (G-B) 0:46 ; 36 . Tim Wellens (Bel) ; 37 . Sam Oomen (P-B) ; 38 . Robert Gesink (P-B) ; 39 . Lorenzo Rota (Ita) 0:51 ; 40 . Julien Bernard (Fra) 0:54 ; 41 . Fabio Aru (Ita) 0:57 ; 42 . Mikkel Honoré (Dan) 1:00 ; 43 . Jelle Vanendert (Bel) ; 44 . Rudy Molard (Fra) ; 45 . Clément Champoussin (Fra) 1:05 ; 46 . Michael Valgren (Dan) 1:06 ; 47 . Roman Kreuziger (Tch) 1:07 ; 48 . Robert Stannard (Aus) 1:11 ; 49 . Toms Skujinš (Let) 1:15 ; 50 . Thymen Arensman (P-B) 1:18 ; 51 . Floris De Tier (Bel) 1:28 ; 52 . Daryl Impey (AfS) 1:30 ; 53 . Andreas Leknessund (Nor) ; 54 . Mark Donovan (G-B) 1:35 ; 55 . Jonathan Caicedo (Equ) ; 56 . Jan Tratnik (Sln) 1:37 ; 57 . Matej Mohoric (Sln) ; 58 . Omar Fraile (Esp) ; 59 . Dorian Godon (Fra) 1:47 ; 60 . Rubén Fernández (Esp) 1:56 ; 61 . Ilan Van Wilder (Bel) 1:59 ; 62 . Tao Geoghegan Hart (G-B) 2:12 ; 63 . James Knox (G-B) 2:13 ; 64 . Louis Vervaeke (Bel) ; 65 . Simon Clarke (Aus) ; 66 . Carlos Verona (Esp) 2:17 ; 67 . Jan Bakelants (Bel) 2:35 ; 68 . Martijn Tusveld (P-B) ; 69 . Sergey Chernetsky (Rus) ; 70 . Philippe Gilbert (Bel) 2:39 ; 71 . Mattia Cattaneo (Ita) 2:44 ; 72 . Alexey Lutsenko (Kaz) 2:51 ; 73 . Stefan de Bod (AfS) ; 74 . Brent Bookwalter (USA) ; 75 . Lukasz Owsian (Pol) ; 76 . Simon Geschke (All) ; 77 . Enric Mas (Esp) 3:01 ; 78 . Anthony Perez (Fra) ; 79 . Maurits Lammertink (P-B) 3:06 ; 80 . Dries Devenyns (Bel) 3:11 ; 81 . Sander Armée (Bel) 3:17 ; 82 . Sylvain Moniquet (Bel) 3:41 ; 83 . Lennard Hofstede (P-B) 3:53 ; 84 . Jonas Vingegaard (Dan) 4:05 ; 85 . Ide Schelling (P-B) 4:45 ; 86 . Valentin Madouas (Fra) 4:54 ; 87 . Jimmy Janssens (Bel) 5:48 ; 88 . Tosh Van der Sande (Bel) 6:22 ; 89 . Alexander Kamp (Dan) ; 90 . Robert Power (Aus) ; 91 . Matteo Jorgenson (USA) ; 92 . Cesare Benedetti (Ita) ; 93 . Tsgabu Grmay (Eth) ; 94 . Romain Seigle (Fra) 6:32 ; 95 . Thomas Sprengers (Bel) 6:57 ; 96 . Bruno Armirail (Fra) 7:33 ; 97 . Laurent Pichon (Fra) ; 98 . Lawson Craddock (USA) 7:35 ; 99 . Alex Howes (USA) 8:15 ; 100 . Simone Velasco (Ita) 8:23 ; 101 . Biniam Girmay (Ery) 8:45 ; 102 . Matthieu Ladagnous (Fra) ; 103 . Julian Mertens (Bel) 8:59 ; 104 . Laurens Huys (Bel) ; 105 . Delio Fernández (Esp) 9:11 ; 106 . Diego Rosa (Ita) 10:09 ; 107 . Sean Bennett (USA) 11:06 ; 108 . Philipp Walsleben (All) 11:18 ; 109 . Rune Herregodts (Bel) 12:01 ; 110 . Hideto Nakane (Jap) ; 111 . Xandro Meurisse (Bel) ; 112 . Rémy Mertz (Bel) ; 113 . Lawrence Naesen (Bel) ; 114 . Reto Hollenstein (Sui) ; 115 . Sébastien Grignard (Bel) ; 116 . Niklas Eg (Dan) ; 117 . Aimé De Gendt (Bel) 12:05 ; 118 . Kevin Van Melsen (Bel) ; 119 . Luc Wirtgen (Lux) 12:16 ; 120 . Dmitriy Strakhov (Rus) ; 121 . Jorge Arcas (Esp) 12:17 ; 122 . Alan Riou (Fra) ; 123 . Michael Schär (Sui) ; 124 . Kévin Ledanois (Fra) ; 125 . Paul Martens (All) ; 126 . Christopher Juul-Jensen (Dan) ; 127 . Hugo Houle (Can) ; 128 . Marco Canola (Ita) 12:26 ; 129 . Christoph Pfingsten (All) ; 130 . Luke Rowe (G-B) ; 131 . Mathijs Paasschens (P-B) ; 132 . Eros Capecchi (Ita) ; 133 . James Piccoli (Can) ; 134 . Alex Colman (Bel) 13:21 ; 135 . Tomasz Marczynski (Pol) 13:30 ; 136 . Patrick Gamper (Aut) ; 137 . Guillaume Boivin (Can) 13:52 ; 138 . August Jensen (Nor) ; 139 . Barnabás Peák (Hon)