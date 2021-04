Anna Van der Breggen sera une nouvelle fois la grande favorite de la Flèche wallonne féminine. Lauréate des six dernières éditions, la championne du monde ambitionne un septième et ultime succès au sommet de "son" Mur. Même si un refroidissement l’a privée de la Flèche brabançonne et ne lui a pas permis de jouer les premiers rôles à l’Amstel.



Le temps n’a pas eu de prise sur sa domination à Huy. Au fil des années et des victoires, ce tortueux et abrupte chemin des Chapelles est devenu son terrain de jeu. Elle a appris à le dompter. "C’est une course que j’ai souvent gagnée. Donc je l’aborde avec un sentiment positif. Le final est très spécial. La course en elle-même n’est pas très difficile mais le final est l’un des plus dur que l’on puisse avoir. Il y a de la tactique, mais c’est surtout trois côtes assez rapprochées à bloc. Et cela convient très bien à mes qualités."



Ce Mur personne ne le maîtrise comme elle et pourtant : "il est très difficile de décrire ce que l’on ressent à quelqu’un qui n’a jamais monté cette côte. Il y a beaucoup d’acide lactique dans ton corps. S’il y en a trop, tu ne peux plus rien faire. Comme coureuse, tu dois savoir à quel point tu peux y aller au début de l’ascension pour pouvoir soutenir l’effort et encore pouvoir sprinter à la fin. Une faute que beaucoup font et elles se retrouvent à l'arrêt. Il faut trouver l'équilibre. C'est ce qui rend le Mur de Huy si difficile".



Avec six victoires consécutives, VDB a placé la barre très haut. Pense-t-elle que quelqu’un pourra l’égaler ? "Il ne faut jamais dire jamais parce qu’il y a beaucoup de coureuses talentueuses qui arrivent. Cette course en dit beaucoup sur tes qualités. Si tu arrives première au sommet du Mur, c’est que tu peux faire beaucoup de belles choses en tant que coureuse. Avant moi, il y a eu Marianne (Vos), je suis curieuse de voir qui ce sera après moi".

La date exacte de la retraite n’a pas encore été fixée, mais VDB raccrochera au terme de la saison. Elle refermera alors un livre orné d’un somptueux palmarès (3 titres mondiaux, un titre olympique, deux Doyennes, un Tour des Flandres, trois Giro, entre autres) mais pas seulement. "Impossible de choisir UN souvenir. Je retiens mon développement au cours des années, ce qui a fait que je suis devenue meilleure. La première victoire, le premier grand succès, chaque souvenir est particulier. Chaque course a sa propre expérience positive ou non, en fonction de la manière dont on l’a vécue. Et puis, il y a les équipes dans lesquelles tu as roulé, les personnes que tu as rencontrées. C’est cet ensemble qui va me rester et qui constitue mon passé".

Le sentiment que c’est un "beau moment pour raccrocher"

A tout juste 31 ans, elle les a fêtés le 18 avril, Van der Breggen fait encore partie des meilleures mondiales. Et certaines de ses rivales sont plus âgées qu’elle. "J’aurais pu continuer, c’est un choix personnel. Quand faut-il s’arrêter ? Pour moi cela semble un très beau moment pour raccrocher. Et si tu as ce sentiment, c’est la preuve que c’est un bon moment. Je ne voulais pas arriver au point d’en avoir assez des entraînements ou que j’étais usée mentalement. C’est super de pouvoir rouler cette année en tant que championne du monde. Et après la vie offre d’autres possibilités et je suis impatiente de les découvrir".



La décision est prise et elle rien ne le fera revenir dessus. Même un nouveau titre mondial à Louvain. "Avec le parcours tel qu’il est, il y a assez peu de chances que je sois championne du monde à Louvain. Mon plan est clair. Et si je suis encore titrée, c’est comme ça".

Rester dans le vélo pour partager son expérience

Pas question de ranger 15 ans de sa vie au placard. Rouler, elle le fera encore pour le plaisir. Et puis l’expérience accumulée, elle compte bien la transmettre avec humilité. "Je vais rester dans l’équipe, comme directrice sportive. Je reste dans le même monde, mais avec un défi complètement différent. J’ai beaucoup de choses à apprendre mais j’ai aussi beaucoup de choses à apporter à l’équipe. Et puis je ne serai plus sportive de haut niveau. Je ne devrai plus être au top à chaque entraînement, atteindre les watts, être fatiguée, penser à récupérer. Cela sera totalement différent, cela va changer mon monde. J’aime transmettre. Je sais que chaque coureuse est différente. Il ne faut pas se dire, 'j’ai fait comme ça donc tu dois faire comme ça'. Une vérité n’est pas l’autre. Sinon, le coaching serait vraiment facile. Je pense malgré tout que l’expérience est très importante dans le sport. C’est quelque chose qu’il faut parvenir à combiner".



Van der Breggen a vu le cyclisme changer de visage. D’abord confidentielle, la discipline sort doucement de l’ombre du grand frère avec plus de courses et plus de médiatisation. "Le cyclisme féminin s’est développé de manière incroyable et l’avenir s’annonce très bien. Il va y avoir plus de grandes courses par étapes. On voit de plus en plus de courses à la télé et surtout les gens veulent les regarder. C’est sans doute le pas le plus important dans la professionnalisation du cyclisme féminin. Le développement se poursuit. Même si je m’arrête, j’y ai contribué. C’est chouette. Et je vais continuer. On l’a fait toutes ensemble. Ce n’est pas une coureuse ou une personne qui est en est responsable".



De cela aussi Anna Van der Breggen peut en être fière.

