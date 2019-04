Flèche Wallonne : L'heure de la revanche pour Alaphilippe... ou Valverde ? (LIVE vidéo 14h20)

Flèche Wallonne 2018 : Victoire de Julian Alaphilippe - Flèche Wallonne 2018 - 18/04/2018 Julian Alaphilippe (Quick Step) a remporté la 82e édition de la Flèche Wallonne. Il a devancé Alejandro Valverde (Movistar) et un excellent Jelle Vanendert (Lotto-Soudal). Les plus belles choses ont une fin. El Imbatido a été battu. Invincible dans "son" Mur depuis quatre ans, le Murcian a cette fois dû s’avouer vaincu. La Flèche s’est choisi un nouveau roi : il se nomme Julian Alaphillipe. Le jeune effronté avait déjà titillé le maître par le passé (deuxième en 2015 et 2016). Il a poussé le vice encore plus loin en utilisant la tactique préférée de l’Espagnol : attendre et porter l’estocade dans les 150 derniers mètres. Alourdies par le poids des ans, les jambes de Valverde (37 ans) ont coincé dans la troisième et dernière ascension du Mur. "L’Homme de la Flèche" s'est classé deuxième. Une belle manière de passer la main.