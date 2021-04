Flèche Wallonne : l'équipe de "On connaît nos classiques" donne ses favoris (PODCAST)

Ce mercredi se tiendra la 85e édition de la Flèche Wallonne avec sa mythique arrivée jugée au sommet du Mur de Huy. L’équipe du podcast "On connaît nos classiques" a donné son pronostic.

Cyril Saugrain pointe comme favori un jeune britannique déjà vainqueur sur une autre Flèche, la Flèche Brabançonne et deuxième dimanche à l’Amstel Gold Race : "Sur ce que j’ai vu ce week-end, il faut être transparent, en plus d’un homme fort, il y a une équipe très forte derrière et moi je vais rester sur Tom Pidcock qui sera sur un vrai terrain à sa convenance. Un rapport point puissance phénoménale que développe Pidcock qui est un coureur qui a gagné le Baby Giro et qui donc sait grimper. Parmi les trois fantastiques dont on parlait, on aurait pu ajouter Pidcock à un moment ou à un autre. Il est depuis quelques semaines assez phénoménal et il est, parmi ceux-là, certainement le meilleur grimpeur explosif à mon goût. Bien évidemment il trouvera des adversaires pour venir le chatouiller et celui qui a été le plus frustré de ne pouvoir aider Wout Van Aert jusqu’au bout ce week-end, c’est Primoz Roglic. Je resterai sur Pidcock qui sera, à mon avis, le plus explosif les 100 derniers mètres."

Marc Hirschi, Benoit Cosnefroy et Michael Woods seront un peu justes pour rééditer leur performance de l’an dernier.

Pour Samuël Grulois, c’est un homme de Tour qui s’imposera mercredi soir : "Souvent, quand on fait ce genre de pronostic, on regarde les podiums et les tops 10 des années précédentes et je crois vraiment que le podium de l’an dernier, disputé en décalage effectivement après un Tour de France c’était différent que dans un printemps comme celui-ci, mais Marc Hirschi, Benoit Cosnefroy et Michael Woods seront un peu justes pour rééditer leur performance de l’an dernier. Sur ce que l’on a vu ces dernières semaines, je crois que Julian Alaphilippe sera aussi un peu juste et Alejandro Valverde, même si on se dit que ça serait beau pour lui de clôturer sa belle histoire d’amour sur la Flèche Wallonne avec un succès, sera sans doute un petit peu en dessous avec la jeunesse. Pidcock est dans ma shortlist avec David Gaudu, avec Roglic, avec Mauri Vansevenant qui, malgré sa chute, a montré des choses incroyables sur l’Amstel en remontant tout le peloton un peu comme Remco Evenepoel l’avait fait lors du championnat du monde à Innsbruck en 2018. Et puis, il y a un cinquième homme et c’est sur celui-là que je vais miser aujourd’hui, c’est Tadej Pogacar, qui a terminé troisième du Tour du Pays basque, mais sans pouvoir jouer sa carte personnelle, notamment lors de la dernière étape, lorsqu’il a attendu son équipier Brandon McNulty qui était mieux placé que lui au classement général. Je pense que Pogacar avait la condition pour aller titiller Roglic. Puis surtout, c’est un vainqueur du Tour de France et il n’y a pas beaucoup de vainqueurs du Tour qui se sont imposés au sommet du Mur de Huy. Je mise sur Pogacar."

On ne laissera pas partir Mauri Vansevenant cette fois-ci.

Enfin, Rodrigo Beenkens prend le risque de jouer une carte canadienne : "J’ai envie de mettre deux blocs : il y a le duel des puncheurs avec Alaphilippe et Pidcock, et le duel des hommes du Tour avec Roglic et Pogacar. Avantage Pidcock et avantage Roglic. Vous les avez tous cités, mais je pense que le plus fort chez Deceuninck-Quick Step c’est Vansevenant, mais de là à dire que c’est suffisant pour gagner… Et cette fois-ci, on ne va pas le laisser partir. Il y a un nom qui m’a fort impressionné dimanche c’est Maximilian Schachmann. Je suis certain qu’il sera tout près. Et pourtant, Pidcock et Roglic, dans mon pronostic, seront sur le podium, mais sur la plus haute marche, je vais prendre un gros risque, je vais prendre Michael Woods dont le directeur sportif est Rik Verbrugghe. Il pourrait, pourquoi pas, 20 après, dans la voiture, faire ce que Claudy Criquielion avait fait avec lui. Ça ne serait pas une belle histoire ?"

