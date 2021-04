Flèche Wallonne : Il y a 10 ans, Philippe Gilbert, 'proflèche en son pays', soulève le Mur de Huy

On poursuit notre retour sur le printemps 2011 extraordinaire de Philippe Gilbert . Après les Strade Bianche , la Flèche Brabançonne et l’ Amstel Gold Race , Phil va défier les lois de la gravité sur les pentes du Mur de Huy. On se remémore sa formidable ascension et la communion avec le public.

Il y a (déjà) 10 ans, Philippe Gilbert réalisait un printemps des classiques complètement incroyable puisque l’invincible Phil allait aligner quatre succès consécutifs : Flèche Brabançonne, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Quelques semaines avant ce quadruplé, il s'était aussi adjugé les Strade Bianche ! On se remet en mémoire ce printemps fou, riche en émotions !

"C’était une surprise pour moi, je ne m’y attendais pas !", confie d’emblée Philippe Gilbert quand il se remet en mémoire aujourd’hui sa Flèche Wallonne 2011. "Je me rappelle qu’on avait la même équipe, les huit mêmes coureurs pour les trois courses : Amstel, Flèche et Liège. Comme on avait beaucoup travaillé à l’Amstel, j’avais dit aux mecs : 'Le mercredi, on va s’économiser. On va faire les 200 kilomètres, mais pas prendre la course en main. Parce que si on veut être bien dimanche à Liège, il faudra gérer nos forces'. Donc voilà, j’avais dit : 'Écoutez, on risque. Si la course est quand même en notre faveur dans le final, là on fera quelque chose. Mais on ne prend pas la course en main'. C’est ce qu’on a fait et finalement c’est l’équipe Katusha de l’époque, avec Joaquim Rodriguez , qui avait géré la course de A à Z. Nous, on est arrivé dans les 10 derniers kilomètres et on a pu prendre avantage de leur travail, mais ça, c’est le sport", avoue Phil.

Quand on se replonge dans les derniers mètres de la course, la communion entre le public et le champion, son champion, est saisissante. Gilbert avait créé un tel trou sur ses adversaires qu’il a pu prendre le temps de jouer avec la foule. "C’est vrai que je me rappelle que dans ce printemps 2011, il faisait très chaud. Il y avait beaucoup de gens et beaucoup de public parce que c’est vrai que j’avais commencé à gagner plus tôt dans la saison. Une effervescence s’était créée, énormément de gens me suivaient. Si je prenais le départ d’une course, beaucoup de personnes venaient pour me voir".

"Vu que j’enchaînais les victoires, la Flèche Brabançonne, l’Amstel, les médias étaient remplis. On ne parlait que de ces exploits. Et du coup, les gens sont venus voir la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège dans la foulée. Je pense que c’était un record au niveau du public, c’était un moment énorme, oui", confie le champion avec émotion.