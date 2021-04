Le Champion du Monde Julian Alaphilippe, vainqueur en 2018 et 2019, et dans une moindre mesure le jeune Belge Mauri Vansevenant, qui s'est révélé sur les routes de cette course en 2020, seront les leaders de la formation Deceuninck - Quick-Step au départ de la Flèche Wallonne, qui se disputera mercredi entre Charleroi et le Mur de Huy.

Le Français Julian Alaphilippe, sixième de l'Amstel Gold Race dimanche, aura à cœur de décrocher une première Classique en 2021. Il ne compte pour le moment qu'un seul succès à son compteur cette saison, la deuxième étape de Tirreno-Adriatico le 11 mars dernier.

En l'espace de quatre participations à la Flèche Wallonne, Julian Alaphilippe a gagné deux fois (2018 et 2019) et terminé deux fois à la deuxième place derrière Alejandro Valverde (2015 et 2016).

Mauri Vansevenant, l'un des plus jeunes Loups du Wolfpack, a lui remporté son premier succès chez les professionnels à l'occasion du GP Industria & Artigianato le 7 mars. Lors de l'édition 2020 de la Flèche Wallonne remportée par le Suisse Marc Hirschi, le coureur belge avait chuté à quatre kilomètres de l'arrivée alors qu'il était en tête de l'épreuve avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton.

Ils seront accompagnés par Dries Devenyns, James Knox, Mikkel Honoré, Josef Cerny et Mattia Cattaneo.