Flèche Wallonne 2020 : Le Mur à "Huy" Clos ?

Christophe Collignon, le Bourgmestre de Huy, attend un signal du Fédéral pour savoir comment gérer cet événement de masse. - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

Lorsque le nouveau calendrier UCI a été confirmé, Christian Prud’homme le patron d’ASO, et organisateur de la Flèche wallonne, a tout de suite prévenu Christophe Collignon.

" Nous entretenons une excellente relation avec ASO depuis des années. La Flèche est un événement majeur pour notre ville, qui fait connaître Huy dans le monde entier. Comme bourgmestre j’ai le pouvoir d’interdire toute manifestation. Mais je n’ai jamais envisagé d’annuler la Flèche et d’entrer dans un rapport de force avec ASO. Nous sommes demandeurs de la Flèche wallonne mais aussi d’un nouveau passage du Tour de France ".

Le Mur à "Huy" clos?

Le Tour de France qui avait rassemblé plus de 50.000 personnes en 2015. Pour la Flèche, 10.000 personnes se rassemblent chaque année dans le Mur de Huy. Impossible de savoir aujourd’hui quels dispositifs seront mis en place le 30 septembre, si la course est confirmée.

" La donne principale c’est de savoir ce que le pouvoir Fédéral va nous imposer. On n’a pas encore défini ce qu’étaient les événements de masse et donc on ne sait pas combien de spectateurs pourront être présents. Il est trop tôt pour imaginer des dispositifs, pour savoir si on ferme le Mur, si on filtre la population et les spectateurs. On décidera quand on saura combien de personnes on peut accepter au mètre carré. C’est trop tôt. Pas la peine d’aller plus vite que la musique ".