Flèche Brabançonne : van Aert parmi les favoris, Van Avermaet en outsider

La Flèche brabançonne (1.Pro) marque le traditionnel passage des classiques flandriennes vers les Ardennaises. La 61e édition partira toujours de Louvain pour se terminer 201,7 km plus tard, par trois tours de circuit à Overijse.

En l’absence des trois derniers vainqueurs, le champion du monde le Français Julian Alaphilippe (2020), le Néerlandais Mathieu van der Poel (2019) et Tim Wellens (2018), la course s’annonce ouverte même si Wout Van Aert aura une belle carte à jouer.

En mode "couteau suisse", celui qui est aussi à l’aise en cyclo-cross, sur les pavés ou dans les longues côtes, sera à coup sûr à surveiller, quatre jours avant l’Amstel Gold Race, dont il a fait un objectif et qui marquera la fin de son printemps avant la préparation au Tour de France.

Greg Van Avermaet (3e du Tour des Flandres), souvent placé mais jamais gagnant ces dernières semaines, pourrait s’ériger en sérieux outsider. Le champion olympique a le profil "rouleur-puncheur" d’un vainqueur potentiel.

Cette vallonnée Flèche brabançonne ne s’interdit pas non plus un vainqueur du type sprinteur, à l’image de l’Italien Sonny Colbrelli, vainqueur en 2017 et deuxième en 2018.

Parmi les autres favoris figurent aussi l’Italien Matteo Trentin, le Britannique Thomas Pidcock, le Français Bryan Coquard voire Sep Vanmarcke et Jasper Stuyven, vainqueur il y a quelques semaines de Milan-Sanremo.

Après le départ donné à Louvain, le peloton aura pris la direction de Beersel et Alsemberg, après avoir affronté les premières côtes et effectué un petit détour par le Brabant wallon.

Vingt-deux côtes sont au programme. Les trois tours du circuit de 21,9 km aux abords d’Overijse comportent autant de passages des tronçons pavés de Hertstraat (0,3km à 6,5%) et de Moskestraat (0,5km à 7,1%), avant d’aller chercher la ligne d’arrivée, elle aussi en légère montée (1,5 km à 3,6%).

La Moskestraat, précisément, qu’emprunteront aussi les coureurs aux championnats du monde de Louvain le 26 septembre, a été repavée il y a quelques jours et ne présentera pas autant de disparités qu’à l’accoutumée.

Dix-sept des dix-neuf équipes du WorldTour seront présentes au départ en vue de désigner un successeur à Julian Alaphilippe, vainqueur en octobre de l’an dernier devant van der Poel et le Français Benoit Cosnefroy, lors d’une classique décalée de son calendrier habituel en raison de la crise sanitaire.

Plus tôt dans la journée, l’édition féminine (1.1) aura déroulé ses 127,3 kilomètres sous les roues, notamment, des huit équipes du WorldTour. Cette sixième édition comportera aussi 22 difficultés au départ là de Sint-Kwintens-Lennik à 10h50 pour se terminer à Overijse vers 14h00.

Absente cette fois, l’Australienne Grace Brown avait remporté l’édition l’an dernier. Sofie De Vuyst, en 2019, est la seule Belge au palmarès.