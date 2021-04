Wout van Aert a été chercher une nouvelle place d’honneur avec une deuxième place à la Flèche Brabançonne. Le coureur de Jumbo-Visma semblait partir avec les faveurs des pronostics avant le sprint. Il a été battu par un Tom Pidcock, tout simplement "plus fort".

"J’aurai évidemment aimé m’imposer mais Pidcock était tout simplement plus fort. Je l’avais senti lors de ses accélérations. Il m’a simplement débordé dans le sprint. Je me sentais quand même bien. Mais à chaque qu’il passait, c’était difficile. On a bien collaboré dans la finale. Tom était meilleur. Je suis désolé, j’aurais bien voulu gagner mais il était plus fort. J’étais juste un peu trop court et ce n’est pas agréable", a concédé un van Aert fair-play.



Le double vice-champion du Monde d’Imola clôturera son printemps ce dimanche à l’Amstel Gold Race. "Je pense que les jambes sont encore bonnes, on verra. J’avais vraiment cette course en tête. Il y a des coureurs qui vont revenir du Tour du Pays basque, on verra".