Flèche Brabançonne : un avant-goût des championnats du monde sans Alaphilippe, mais avec Van Aert (LIVE vidéo 15h15)

C’est une semi-classique à ne pas minimiser avec 201,7 kilomètres de course et 23 ascensions répertoriées au total. Avec le report de Paris-Roubaix , pas mal de coureurs ont dû modifier leur programme et certains d’entre eux ont décidé d’être présents pour cette Flèche Brabançonne 2021 . Un mélange entre les coureurs qui ont participé aux classiques flandriennes et ceux qui vont prendre part aux classiques ardennaises la semaine prochaine.

La 61e édition de la Flèche Brabançonne se déroule ce mercredi entre Louvain et Overijse . Située entre classiques flandriennes et ardennaises, c’est la course de transition taillée pour les puncheurs avec un parcours exigeant.

Côté Belge, Wout Van Aert (Jumbo-Visma), qui ne devait normalement pas être présent, sera au départ de sa première Flèche Brabançonne. Il devient naturellement le grand favori de la course, mais attention à ne pas sous estimer des coureurs comme Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën Team), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), le vainqueur de Milan San-Remo, Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), 11e l’an passé et Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), 12e lors de l’édition précédente. Victor Campenaerts (Team Qhubeka ASSOS) et Sep Vanmarcke (Israël Start-Up Nation), animateurs des Flandriennes, seront également à surveiller.

Dans les coureurs étrangers, on retrouve Michael Matthews (Team BikeExchange), Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), les Français Anthony Turgis (Team Total Direct Energie) et Christophe Laporte (Cofidis, Solutions Crédits) ou encore les Italiens Matteo Trentin (UAE Team Emirates) et Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), 4e l’an passé. AG2R-Citroën sera bien représenté avec notamment comme équipier de Van Avermaet, Aurélien Paret-Peintre et un certain Benoît Cosnefroy qui sera de retour cette année, lui qui avait terminé 3e derrière Julian Alaphilipe et Mathieu van der Poel en octobre dernier, tous les deux absents cette année.