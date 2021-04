Flèche Brabançonne : la Moskesstraat repavée pour une course entre Flandriens et Ardennais (PODCAST)

La discussion a débuté par ce qu’évoque la Flèche Brabançonne pour l’équipe du podcast. Une édition anniversaire pour le commentateur Rodrigo Beenkens : " La Flèche Brabançonne fête cette année ses 60 ans, ce sont les noces de diamant." Il s’agira toutefois de la 61e édition de la course crée en 1961. D’un point de vue plus technique, il s’agit d’une course qui mélange différents types de coureurs, selon Cyril Saugrain : "C’est une course de transition. Elle mène les coureurs des Flandriennes vers les Ardennaises. Certains font les deux, mais c’est une course sur laquelle on peut retrouver des coureurs au profil flandrien ou au profil ardennais. Pour certains la saison est pratiquement terminée et pour d’autres, elle ne fait que de commencer," a expliqué le consultant français. Pour le journaliste radio Samuel Grulois , c’est avant tout une Flèche parmi d’autres : "C’est l’une des autres Flèche, à côté de l’inévitable Flèche Wallonne qui est, par la force des choses, plus populaire à l’échelle planétaire, que la Flèche Brabançonne . Puis, il y a aussi, pour les plus jeunes, la Flèche ardennaise qui est une course où se sont révélés pas mal de champions actuels. En voyant le palmarès, je crois que la Flèche Brabançonne est un peu sous-estimée par rapport à la Flèche Wallonne ."

Ce mercredi se déroulera la Flèche Brabançonne entre Louvain et Overijse . L’occasion pour Rodrigo Beenkens, Cyril Saugrain et Samuel Grulois de préfacer la course lors de notre podcast " On connaît nos Classiques. "

C’est l’une des difficultés que les coureurs devront gravir à quatre reprises mercredi, la Moskesstraat . Avec des pourcentages atteignant les 17% et une pente moyenne de 8,5%, cette ascension de 550 mètres a été repavée il y a seulement quelques jours. Des pavés neufs et une route moins dégradée que regrette Rodrigo Beenkens : "Malheureusement, c’était du très mauvais pavé avant et là, quand je l’ai emprunté, c’était tout neuf et c’était très sablonneux. Le pourcentage est toujours là, mais je suis un peu déçu qu’ils aient mis un pavé aussi beau. Il y a un avant et un après. Je serai curieux de voir comment les coureurs vont l’aborder," a-t-il expliqué. La Moskesstraat sera au programme des championnats du monde sur route à Louvain , en automne.

Les favoris seront nombreux et le choix n’a pas été simple pour l’équipe du podcast. Samuel Grulois surprend une nouvelle fois en pointant l’équipe AG2R-Citroën Team comme favorite : "C’est assez compliqué parce qu’on n’a pas la liste des partants. On sait qu’au départ, il y aura un certain Wout Van Aert. Alors oui, naturellement, on le place dans notre liste de favoris. Mais comme j’aime depuis le début de cette série de podcast, surprendre dans mes pronostics, s’ils sont bel et bien là, je trouve qu’il y a un trio très intéressant chez AG2R-Citroën avec Bob Jungels, qui a reporté son pic de forme et qui devrait y arriver sur la Flèche Brabançonne et sur les Ardennaises, Cosnefroy, qui a fait 3e l’année passée sur la Flèche Wallonne et Paret-Peintre, qui a prouvé en début de saison qu’il pouvait grimper, puncheur et sprinter."

Selon Cyril Saugrain, un coureur français pourrait remporter cette 61e édition : "Je ne sais pas non plus s’il sera au départ. Sur ce que j’ai vu sur le Tour des Flandres, c’était pour moi l’un des plus forts, qui a fait des petites erreurs et qui court habituellement juste, c’est Turgis. Je pense qu’il a, avec des coureurs qui ne seront peut-être pas là, dans ses oppositions habituelles, l’opportunité d’aller chercher une belle victoire qu’il mériterait au regard de son printemps."

Tom Pidcock, je pense que ça peut bien lui convenir.

Pour Rodrigo Beenkens, le meilleur n’est pas Français : "Le meilleur n’est pas là et c’est Alaphilippe. Je dirai qu’il y a trois catégories de coureurs : ceux qui ne devaient pas être là et qui seront là, et la plus belle chance que j’ai vu du côté d’AG2R, c’est Greg Van Avermaet. De ce que j’ai vu sur le Tour des Flandres, je n’oublierai pas Vanmarcke. Parmi ceux qui devaient être là, qui seront là et qui ont déjà gagné c’est Van Aert et Stuyven. Et puis il y a les spécialistes de cette course-là, qui ont déjà gagné Colbrelli, Wellens ou qui n’ont pas encore gagné mais qui se sont souvent placés comme Matthews. Je voudrais jouer joker en donnant deux noms : Pidcock, je pense que ça peut bien lui convenir et j’aurais mis en tête de tout Mauri Vansevenant, mais il n’est pour le moment pas prévu au départ de la Flèche Brabançonne. On ne sait jamais s’il y a un changement de dernière minute."

