Flèche Brabançonne, Amstel Gold Race et Grand Prix de l'Escaut aussi postposés

Amstel Gold Race 2019: Victoire de Mathieu Van der Poel - Amstel Gold Race 2019 - 21/04/2019 Le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus) a remporté ce dimanche dans le Limbourg néerlandais la 54ème édition de l'Amstel Gold Race (WorldTour), première étape du triptyque ardennais qui verra ensuite le peloton disputer la Flèche Wallonne mercredi et Liège-Bastogne-Liège dimanche prochain. Seule consolation pour les adversaires du Champion du Monde de cyclocross, il ne sera pas au départ des classiques wallonnes la semaine prochaine, son équipe n'ayant pas reçu d'invitation ! Dans un final à couper le souffle, le Champion des Pays-Bas s'est imposé au sprint devant l'Australien Simon Clarke (Education First) après avoir rejoint dans les derniers hectomètres de l'épreuve, en compagnie d'un petit groupe de poursuivants, Jakob Fuglsang (troisième) et Julian Alaphilippe (quatrième), qui étaient en tête depuis une quarantaine de kilomètres mais qui ont trop tergiversé en fin de course. 29 ans après son père Adrie Van der Poel, vainqueur de l'épreuve en 1990, Mathieu a donc pu inscrire la classique néerlandaise à son palmarès. Il s'agit déjà de sa sixième victoire sur route cette saison.