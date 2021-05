Final dramatique en Romandie : Thomas chute, Woods fait coup double dans l'étape reine sous le déluge

Michael Woods (Israel Start-Up Nation) a remporté la 4e étape du Tour de Romandie à Thyon 2000. Le Canadien s’est imposé au sommet d’un col de 20,5 kilomètres (7,5% de moyenne) et après 161 km éprouvants. Il dépossède aussi Marc Soler (Movistar) du maillot de leader. Kobe Goossens (Lotto-Soudal) s’est emparé du maillot de meilleur grimpeur.

Final épique pour une étape dantesque. A la lutte pour la victoire avec Woods, Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), sans doute tétanisé par le froid, a lâché son guidon au moment de lancé son sprint et a chuté.



La météo a corsé un menu déjà bien costaud (4.157m de dénivelé positif). Les coureurs ont été rincés par une pluie incessante pendant près de 80 kilomètres et ont été confrontés à un froid glacial (2 °C annoncés au sommet). Et dire que les organisateurs avaient avancé le départ pour bénéficier de conditions météo plus "favorables".



Kobe Goossens, qui prendra le départ de son premier Giro la semaine prochaine, était accompagné dans l’échappé du jour par son équipier Matthew Holmes, Josef Černý (Deceuninck-Quick Step), Mads Würtz Schmidt (Israël Start-up Nation), Magnus Cort Nielsen (EF Education First), Simone Petilli (Intermarché- Wanty Gobert) et Simon Pellaud (Suisse). Würtz a été le premier à céder.



Ce groupe de cinq, amputé de Würtz, a entamé la dernière ascension avec près de six minutes d’avance. Černý et Holmes ont été les premiers à lâcher. Rapidement suivis par Goossens et Pellaud. Petili s’est accroché quelques kilomètres de plus à la roue arrière du Danois, mais a mi-ascension l’Italien a dû renoncer. Deuxième ce vendredi, Cort Nielsen a craqué d’un bloc et a été avalé par Michael Woods (Israël Start-up Nation), sorti du peloton à moins de 4 kilomètres de la ligne. Marc Soler n'a pas pu suivre le rythme.



Le Canadien a été ensuite rejoint par un Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) retrouvé dans cette météo exécrable. Le Gallois était en route pour le maillot jaune quand il a chuté dans les derniers mètres. Il a laissé la victoire et le leadership à son adversaire. Les deux hommes sont séparés de 11 secondes au "Général" avant le chrono final.