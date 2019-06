Fin de saison pour Sam Oomen

Sunweb ne pourra plus compter sur Sam Oomen cette saison. Le Néerlandais souffre d'un problème de circulation dans son artère iliaque à l'aine gauche et doit se faire opérer. L'opération doit avoir lieu dans six semaines car le coureur s'est fracturé la hanche durant le récent Giro, a annoncé son équipe mercredi.

Ce problème a été diagnostiqué juste avant le Giro après que des examens ont été effectués pour comprendre les raisons d'une perte de puissance dans les jambes qui entraînait des douleurs. Plusieurs traitements ont été essayés sans succès, a expliqué Sunweb. Le staff médical estime à présent que l'opération est la seule solution.

"Ma saison est terminée, c'est un coup dur sur le plan mental", a confié Oomen. "Mais le fait que la cause de mes problèmes a été trouvée est un soulagement. Parfois, vous devez faire un pas en arrière pour pouvoir en faire deux en avant. J'espère que c'est ce qu'il va se passer."