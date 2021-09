Fin de saison pour le Danois Mikkel Honoré, blessé au poignet

Mikkel Honoré ne prendra plus le départ d’une course en 2021. Le Danois de 24 ans, tombé dimanche lors de la course en ligne des Mondiaux, souffre d’une lésion ligamentaire au poignet droit. Son équipe Deceuninck-Quick Step l’a annoncé jeudi.

"La blessure sera surveillée de près dans les prochaines semaines afin d’évaluer le meilleur moyen de récupérer", a écrit la formation belge dans son communiqué.

"Je suis évidemment triste que ma saison se termine de la sorte car j’ai très bien presté toute l’année", a dit Honoré. "Mais une chute peut arriver dans le cyclisme et je suivrai les conseils du staff médical afin de me préparer de la meilleure manière possible à la prochaine saison."

Honoré a ouvert son compteur chez les professionnels en 2021 en levant les bras à deux reprises. Il a enlevé la 5e étape de la Semaine Internationale Coppi et Bartali en mars puis la 5e étape du Tour du Pays basque en avril. Le Danois était en forme en cette fin de saison, lui qui a successivement terminé 2e de la Course des raisins, 3e de la Bretagne Classic puis 4e du Tour de Grande-Bretagne et de la Primus Classic.