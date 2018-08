Fin de saison comme en 2017 pour Luke Rowe, victime d'une fracture du scaphoïde

Une fracture du scaphoïde droit décelée lors d'un scanner, va priver le coureur Gallois Luke Rowe des classiques canadiennes, le GP du Québec (7 septembre) et le GP de Montréal (9 septembre), a annoncé Sky sur son site internet. Sa saison est terminée, comme l'an dernier à la même époque. Il sera en effet indisponible au moins six semaines, voire huit.

Rowe, 28 ans, avait cogné sa main contre une barricade lors de l'Euro contre-la-montre de Glasgow, où il avait néanmoins été crédité du quinzième temps. Il disputa ensuite le Tour d'Allemagne, où la douleur était devenue de plus en plus insupportable. Il avait finalement été consulter un spécialiste.

"A Glasgow c'est arrivé dans le dernier tour", se souvient Rowe. "Ce n'était la faute de personne. Ma main était coupée mais j'ai continué à rouler même si cela faisait mal. J'ai enchaîné avec le Tour d'Allemagne (66e, ndlr) mais au fil des jours, la situation empirait. Mon poignet était pourtant fortement serré dans une bande. Chaque trou ou pavé était un calvaire. Dommage, car j'avais très envie de me distinguer dans ces épreuves canadiennes, les deux dernières de la saison à mon programme. Mais je ne guérirai jamais si on ne me plâtre pas...", conclut le Britannique.

En août 2017 Rowe s'était fracturé le tibia et le péroné lors d'une sortie rafting pendant l'enterrement de la vie de garçon de son frère