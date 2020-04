Filippo Ganna songe à s'attaquer au record de l'heure de Victor Campenaerts

Filippo Ganna, spécialiste du contre-la-montre et de la piste, pense sérieusement tenter de battre le record de l’heure de Victor Campenaerts. "Je vais le proposer à l’équipe", dit-il.



Le confinement et l’absence de courses offrent des possibilités de réflexion. Et surtout le besoin de se fixer d’autres objectifs. Filippo Ganna a mis à profit cette période pour creuser l’idée de défier l’heure.



L’Italien présente un profil redoutable et possède beaucoup de qualités requises pour s’attaquer à cette épreuve exigeante. Quatre fois champion du monde et détenteur de la référence planétaire de poursuite individuelle (4km en 4'01"934), Ganna connaît toutes les ficelles de la piste. Il a aussi prouvé sur la route qu’il pouvait prolonger l’effort. A 23 ans, il a décroché le bronze lors du dernier championnat du monde de contre-la-montre.



"On me pose souvent la question "est-ce que tu vas entreprendre une tentative de record de l’heure. Et pendant cette quarantaine, j’y ai régulièrement pensé", explique l’Italien à Tuttobiciweb. "J’aimerais essayer, mais ce n’est pas aussi simple que ça. Avec ses 55,089 km, Victor Campenaerts a placé la barre vraiment haut. Mais les défis sont faits pour être relevés et les records sont faits pour être battus."



Tout cela reste à l’état de projet et cela le restera tant que le calendrier ne sera pas plus clair. L’Italien doit encore appréhender l’épreuve et cet effort si particulier. Tous les détails techniques doivent aussi être discutés.