Filippo Ganna est-il le nouveau Fabian Cancellara? : "Je ne serais pas surpris qu’il remporte de grandes courses"

Selon notre consultant, la comparaison avec le champion suisse ne s’arrête pas là : " Ils ont le même style mais il faudra voir si Ganna va pouvoir tenir sur de très longs chronos de 60 kilomètres et l’évolution de sa musculature qui devrait prendre de l’importance avec l’âge. Ganna a en plus gagné Paris-Roubaix chez les jeunes donc il faudra aussi le surveiller sur ce type de courses. "

En 2019, Filippo Ganna prend un tournant dans sa carrière en rejoignant l’équipe Sky (actuelle Ineos-Grenadiers). Un choix motivé par son profil selon notre consultant Gérard Buelens : " Le manager de l’équipe, Dave Brailsford , aime son style de coureur venant de la piste et voyait en lui un coureur capable de donner énormément pour l’équipe, à l’image d’un Ian Stannard . Il est puissant et apporte un support très important à l’équipe. "

Dès son plus jeune âge, le Piémontais attire les regards en remportant notamment des titres de champion d’Italie en contre-la-montre dans les catégories de jeunes. Il intègre finalement les U23 de Lampre comme stagiaire en 2015. L’année suivante, le natif de Verbania marque les esprits en devenant champion du monde de poursuite à l’âge de 19 ans. Il remportera par la suite trois autres championnats du monde de poursuite individuelle, sans oublier son titre de champion d’Europe en individuelle et par équipes, le tout sur la piste.

Il y a cinq ans, Filippo Ganna est devenu pour la première fois champion du monde de poursuite à seulement 19 ans. Aujourd’hui, l’Italien a bien grandi et fait figure de référence comme rouleur du peloton. Retour avec Gérard Buelens sur sa carrière et son avenir qui pourrait être radieux.

Notre consultant explique même que l’avenir de l’Italien pourrait être radieux : " Je ne serais pas étonné qu’il remporte de grandes courses. Il a toutes les caractéristiques physiques pour réaliser des grandes performances dans un grand tour comme Wiggins l’a fait par le passé en venant également de la piste, rien n’est exclu. Sa grande taille pourrait lui poser des problèmes en montagne, surtout en descente, mais d’autres grands coureurs ont déjà fait des très bons résultats. Il peut tout à faire jouer le top cinq d’un grand tour. "

Malgré cela, rien n’est joué d’avance : " Il peut beaucoup s’améliorer grâce à la discipline mise en place par Ineos qui ne laisse rien au hasard mais il va falloir voir comment il va le supporter car tout le monde n’y arrive pas. " explique Gérard Buelens.

À court terme, la domination du Piémontais dans l’effort solitaire fait de lui le grand favori du chrono lors des JO de Tokyo en août prochain. Son statut est indéniable pour Gérard Buelens : " C’est clairement l’homme à battre même s’il y a évidemment d’autres coureurs comme Remco Evenepoel, Wout Van Aert et Stefan Küng. Il semble avoir les nerfs solides, mais il faudra les contrôler sur une course pareille, d’autant plus qu’elle n’a lieu que tous les quatre ans. C’est une course d’un jour, un problème technique et cela peut être fini pour toi. "

Désormais maître de l’effort solitaire, le coureur d’Ineos-Grenadiers se prépare pour Tirreno-Adriatico qui démarre mercredi prochain. Avec une nouvelle victoire dans le chrono de la dernière étape ? On serait tentés de dire oui…