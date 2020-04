Fiction : Barry Ernadar, le "complice" de Philippe Gilbert sur le Ronde 2017, brise le silence

Je m'en souviens comme si c'était hier. Je somnolais dans un entrepôt de Kluisbergen, où on m'avait déposé après le Tour des Flandres Cyclo, et des ouvriers communaux sont venus me récupérer le samedi matin, à l'aube. "Tu as de la chance, tu vas passer le week-end dans le Vieux Quaremont !", m'ont-ils lancé. Et c'est vrai que c'était une sacrée chance : trois passages des coureurs et de la caravane publicitaire, des milliers de spectateurs hystériques, un plateau de rêve pour le dernier Ronde de Tom Boonen... et mon chouchou, Philippe Gilbert, dans son beau maillot de Champion de Belgique. Je n'étais pas arrivé seul dans votre pays, et une fois positionné au sommet de votre petite côte - qui, entre nous, ne casse quand même pas trois pattes à un canard, j'ai passé plusieurs semaines dans l'Angliru -, j'ai eu le bonheur de retrouver des milliers de camarades qui avaient également fait le déplacement pour assister à ce fameux "Ronde" qui vous fait tant vibrer.

Souvenez-vous du Tour des Flandres 2017 , l'un des plus rocambolesques de ces dernières années : la chevauchée fantastique de Philippe Gilbert , le baroud d'honneur de Tom Boonen , la chute de Peter Sagan , Greg Van Avermaet et Oliver Naesen à 17 kilomètres de l'arrivée qui a favorisé le succès du Champion de Belgique de l'époque.

Un premier Ronde dans l'anonymat en 2015

Barry Ernadar dans le Koppenberg, en 2015 - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

En 2015, j'étais déjà venu en pèlerinage dans vos monts flandriens, et cette année-là, j'étais sagement resté à ma place dans le Koppenberg, sans faire de vagues. Et quelle déception... La victoire d'un Norvégien, Alexander Kristoff, alors qu'on m'avait tant vanté les qualités des Flahutes ! Je m'étais juré que si je revenais un jour sur vos routes, j'aurais cette fois une influence sur la course. Terminé de rester sur mes quatre pieds à attendre de connaître le nom du vainqueur... Le vainqueur, c'est moi qui allais le choisir. Et c'est ce que j'ai fait, le 2 avril 2017...

Ce jour-là, le public s'est massé très tôt derrière nous. Premier passage des coureurs vers 13h30, bof. Huit hommes en tête, et je n'en connais pas un seul. Pas le moindre Espagnol à l'horizon, évidemment. Mais je suis dans la première côte du parcours, et la pression monte tout doucement dans le peloton, qui accuse un retard de dix minutes sur l'échappée. Je regarde attentivement les maillots, et il y en a deux qui me tapent dans l’œil, deux maillots majestueux : celui du Champion de Belgique, Philippe Gilbert, et celui du Champion du Monde, Peter Sagan. C'était décidé, j'avais choisi mes deux chouchous, et l'un de ces deux hommes devait remporter le Tour des Flandres 2017 !

15h50, je n'ai toujours pas bougé d'un centimètre, mais je commence tout doucement à sentir la sauce andalouse. Et c'est vraiment désagréable, surtout pour moi qui suis fier d'être originaire de la Comunitat Valenciana. J'ai vu passer pas mal de spectateurs depuis tout à l'heure, et apparemment, attendre les coureurs, ça donne faim... et soif. Et vas-y que je renverse ma cerveza et mes patatas fritas, et vas-y que j'essuie mes doigts pleins de mayonesa sur le pauvre Barry...

15h51, un homme arrive. Seul. C'est Philippe Gilbert ! Quel inconscient, partir en solitaire à plus de 55 kilomètres de l'arrivée... Il a un bon coup de pédale, mais il aura l'explosivité d'un churro au passage suivant. Je mise tout sur Peter Sagan, qui est bien positionné à l'avant du peloton...