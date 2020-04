Fernando Gaviria, remis du coronavirus, a repris l'entraînement

Le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a repris les entraînements, lui qui avait contracté le coronavirus fin février durant le Tour des Émirats arabes unis. Il a voulu remercier et rassurer ses fans sur les réseaux sociaux.

"Le coronavirus a été la cause de quelques journées stressantes mais je suis de retour à la maison, je me sens bien et j'ai repris l'entraînement", déclare Fernado Gaviria dans une vidéo postée sur son compte Twitter. "Je m'entraîne à la maison, car il y a des personnes vulnérables qu'il faut protéger".

Fernando Gaviria, 25 ans, avait été un des premiers sportifs contaminés par le coronavirus, qu'il avait contracté fin février durant le Tour des Emirats arabes unis (WordlTour). Son équipe UAE Emirates et le peloton avaient été mis en quarantaine à l'issue de la 5e étape du Tour des Émirats Arabes Unis qui avait été interrompu le 27 février à la suite de cas de coronavirus. Le sprinter colombien avait reçu le feu vert pour rentrer chez lui fin mars.