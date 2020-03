Fernando Gaviria infecté par le coronavirus

Six personnes - coureurs et non coureurs - ont été testées positives au coronavirus pendant le Tour des Émirats arabes unis. La Gazzetta dello Sport ainsi que certains médias colombiens annonçaient un coureur colombien parmi les six. On connaît désormais son identité. Il s'agit du sprinter Fernando Gaviria de UAE Team Emirates. Le coureur a été hospitalisé samedi. Il est actuellement le seul coureur colombien en quarantaine à Dubaï. La famille du sprinter a réagi dans les médias colombiens. Cependant, ils ne disposent pas d'autres informations. "Nous n'avons pas le droit de parler à Fernando et nous ne sommes au courant de rien", a déclaré le père Hernando Gaviria. "Donc nous ne savons pas non plus s'il a contracté le virus."