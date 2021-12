Felipe Timoteo Nystrom Spencer, le cyclo crossman pas comme les autres

Souvent associé à la Belgique et aux Pays-Bas qui dominent la discipline, le cyclo-cross attire également des nationalités plus exotiques.

Felipe Timoteo Nystrom Spencer, par exemple, est un cyclo crossman costaricain de 38 ans qui était présent aux cyclo-cross de Rucphen et Namur ce week-end.

Et l’histoire du Costaricain aux origines scandinaves mérite le détour. Nystrom Spencer n’est pas un coureur comme les autres. Un temps à la rue dans son pays, il doit se battre pour pouvoir disputer un maximum de courses comme il l’a expliqué au micro de Sporza : "Malheureusement, le cyclo-cross n’existe pas au Costa Rica. Je veux courir toutes les manches mais je paie mes participations moi-même et je dois travailler pour pouvoir participer".

S’il n’a pas pu terminer la course ce dimanche à Namur, il en a toutefois profité pour faire la fête avec les spectateurs. Et il donne rendez-vous dimanche prochain où il prendra le départ à Termonde : "Je vais rouler à Termonde dimanche prochain puis retourner au Costa Rica pour travailler et économiser de l’argent. Ensuite, je pourrai participer aux championnats du monde aux États-Unis fin janvier".

S’il ne fera pas la bagarre pour le maillot arc-en-ciel avec Wout van Aert, Mathieu van der Poel ou Tom Pidcock, nul doute qu’il profitera de chaque instant passé sur le tracé de Fayetteville.