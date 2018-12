Fanny Lecluyse et Victor Campenaerts, l'amour… du détail !

Les Championnats du Monde de natation en petit bain débutent la nuit prochaine (le décalage horaire est de sept heures) à Hangzhou, en Chine, à 200 kilomètres de Shanghai. La Mouscronnoise Fanny Lecluyse, championne d'Europe du 200 mètres brasse en 2015, y est engagée sur trois distances : le 50, le 100 et le 200 mètres brasse, sa distance de prédilection. Les séries du 50 se dérouleront donc cette nuit, celles du 100 vendredi, et celles du 200 dimanche, lors de la dernière journée de compétition.

Depuis quelques mois, Lecluyse, dont le mental n’est pas spécialement le point fort, semble plus épanouie : elle a enfin fini ses études d’institutrice et elle est aussi... tombée amoureuse du cycliste professionnel anversois Victor Campenaerts. C'était l'été dernier, à Glasgow, lors des Championnats européens multisports. Par la force des choses, l’homme qui partage désormais sa vie comprend mieux que quiconque les sacrifices nécessaires pour réussir une carrière de sportif de haut niveau. Et ça, ça a le don d’apaiser celle qui s’entraîne très tôt tous les matins sous les ordres du Roumain Horatiu Droc dans la piscine des Dauphins mouscronnois.

Campenaerts est champion d'Europe en titre du contre-la-montre, il a terminé troisième des Mondiaux et il vient de recevoir le Vélo de Cristal, le trophée récompensant le meilleur coureur belge de la saison. Il va suivre les performances de sa dulcinée depuis Majorque, où il est en stage cette semaine avec son équipe Lotto-Soudal. Et il l'a avoué, il est terriblement stressé : "C’est bizarre… Je suis plus nerveux et stressé pour le championnat de Fanny que pour moi avant une course. Tout simplement parce que ce n’est pas moi qui agit ! Je me sens vraiment concerné mais je ne sais pas peser sur sa performance. J’ai suivi toute sa préparation et je sais qu’elle est en grande forme. La natation est vraiment un top sport !"

Point commun entre Fanny-la-nageuse et Victor-le-rouleur : il partage un amour du détail et un perfectionnisme obligatoires pour réussir de grands résultats. La position des mains, des pieds, de la tête… tout est étudié ! "En cela oui, nos sports se ressemblent. Vous savez, j’ai commencé par la natation moi aussi (NDLR : dans le club du Brabo). D’ailleurs, je connaissais déjà Fanny mais elle, elle ne me connaissait pas. Mon niveau était beaucoup moins impressionnant que le sien !"

Lors de la cérémonie du Flandrien, le 6 novembre, Fanny Lecluyse et Victor Campenaerts étaient arrivés à deux main dans la main et avaient posé pour les photographes du nord du pays, toujours friands d’images de "Bekende Vlamingen" en couple. Mais mercredi passé, au Vélo de Cristal, Campenaerts s’est déplacé seul… "Fanny dormait déjà. Pendant plusieurs jours, elle a vécu à l’heure chinoise pour digérer plus facilement le jetlag !". Amour du détail et perfectionnisme, on vous le disait.