Famille, amis, coéquipiers et anonymes rendent un dernier hommage à Bjorg Lambrecht

Emotion et recueillement lors de la 4e étape du Tour de Pologne neutralisée en hommage à Bjorg... La 4e étape du 76e Tour de Pologne cycliste (WorldTour) a été neutralisée mardi. Au lendemain du décès de Bjorg Lambrecht victime d'une lourde chute sur la route de la 3e étape, le peloton, dans lequel figurait les six équipiers de Lambrecht au sein de Lotto Soudal (Fix All), a parcouru les 133,7 km entre Jaworzno et Koclerz en groupe et à allure modérée.